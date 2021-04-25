Мечта Владимира Жириновского: политик хочет быть первым лицом в государстве

Политика

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделился своими мечтами. В молодости он хотел иметь собственную квартиру, а сейчас мечтает быть первым лицом в государстве.

«Когда я жил в коммунальной квартире, мечтал, чтобы была отдельная. Когда у меня был один пиджак, старые брюки и стоптанные ботинки, мечтал иметь хотя бы второй костюм, получше одеться […] А сейчас я мечтаю все-таки въехать в Кремль», - рассказал политик в эфире телеканала «Мир 24».

Депутат Госдумы Владимир Жириновский сегодня празднует свой 75-й день рождения. Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.