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Политика

Мечта Владимира Жириновского: политик хочет быть первым лицом в государстве

Сергей Михневич
25 апреля, 2021 11:18
1 мин
Сергей Михневич
25 апреля, 2021 11:18
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com
Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделился своими мечтами. В молодости он хотел иметь собственную квартиру, а сейчас мечтает быть первым лицом в государстве.

«Когда я жил в коммунальной квартире, мечтал, чтобы была отдельная. Когда у меня был один пиджак, старые брюки и стоптанные ботинки, мечтал иметь хотя бы второй костюм, получше одеться […] А сейчас я мечтаю все-таки въехать в Кремль», - рассказал политик в эфире телеканала «Мир 24».

Депутат Госдумы Владимир Жириновский сегодня празднует свой 75-й день рождения. Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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Россия
Жириновский
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