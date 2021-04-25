Лидер ЛДПР стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Политика

Владимир Путин в день рождения наградил лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Лидер ЛДПР удостоился ордена «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность», сообщается на сайте Кремля.

Владимиру Жириновскому сегодня, 25 апреля, исполняется 75 лет. Он является основателем и председателем партии ЛДПР, депутатом Государственной думы пяти созывов с 1993 года, пишут РИА «Новости».