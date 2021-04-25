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Политика
Лидер ЛДПР стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»
25 апреля, 2021 10:07
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State Duma Russia/Globallookpress.com
Владимир Путин в день рождения наградил лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Лидер ЛДПР удостоился ордена «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность», сообщается на сайте Кремля.
Владимиру Жириновскому сегодня, 25 апреля, исполняется 75 лет. Он является основателем и председателем партии ЛДПР, депутатом Государственной думы пяти созывов с 1993 года, пишут РИА «Новости».
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