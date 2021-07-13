Летевший бизнес-классом россиянин устроил туалет посреди самолета
Пассажирам бизнес-класса рейса авиакомпании S7 пришлось лететь с нетрезвым дебоширом, который приставал к попутчикам, а на просьбы экипажа не реагировал.
11 июля пьяный россиянин, летевший из Читы в Москву, во время выполнения рейса находился в нетрезвом состоянии и приставал к другим пассажирам. Командир самолета сначала предупредил дебошира, потом выдал ему письменное уведомление о применении вынужденных мер для соблюдения безопасности полета.
Затем его пристегнули подручными средствами к посадочному месту. В интернете появились кадры, на которых видно, как пассажир испражняется, сидя в своем кресле.
После посадки он был передан полицейским. После инцидента в салоне авиалайнера пришлось проводить тщательную уборку, сообщает телеканал «360».
В начале июля нетрезвая пассажирка самолета, выполнявшего рейс Ларнака — Санкт-Петербург, напала на российскую исполнительницу Елену Ваенгу, которая летела с мужем и ребенком бизнес-классом.