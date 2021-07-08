Пьяная пассажирка напала в самолете на российскую певицу
Нетрезвая пассажирка самолета, выполнявшего рейс Ларнака — Санкт-Петербург, напала на российскую исполнительницу Елену Ваенгу, которая летела с мужем и ребенком бизнес-классом.
По словам певицы, одна из пассажирок в состоянии «сильнейшего алкогольного опьянения» начала оскорблять и плеваться в нее. Неизвестная материлась на протяжении двух часов. «Дама сама не понимала, что она хочет от меня, ей надо было поскандалить», — написала Ваенга на своей странице в Instagram.
При этом стюардессы не смогли успокоить женщину и ее спутника, и капитан воздушного судна вызвал полицию в аэропорт Санкт-Петербурга. После посадки сотрудники правоохранительных органов задержали скандалистов.
Напомним, в 2020 году Заявьяловский районный суд Ижевска вынес постановление о привлечении экс-замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова за дебош в аэропорту Ижевска. Наказание для бывшего представителя государства – 2000 рублей.