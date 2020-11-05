Летающий автомобиль-трансформер придумали и испытали в Словакии

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В Словакии прошли летные испытания летающего автомобиля нового поколения.

Компания-разработчик - Klein Vision. Уже состоялись два полета на высоте нескольких сотен метров.

Основные параметры полета подтвердили все расчеты, на которых основывалась разработка летающего автомобиля AirCar V5. Он трансформируется из автомашины в летательный аппарат менее чем за три минуты за счет втягиваемого крыла.

Авиакар рассчитан на двух пассажиров и может нести дополнительную нагрузку до 200 килограммов. Скорость полета составляет около 200 километров в час, сообщает «Прайм».

Как сообщалось, автономные транспортные средства, следующие по маршруту без участия человека, в ближайшем будущем повлияют практически на все сферы экономики. И речь не только о дронах, доставляющих пиццу, и беспилотных такси. Применение таких систем намного шире: от морских перевозок до управления сельскохозяйственными комплексами.