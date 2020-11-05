Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Летающий автомобиль-трансформер придумали и испытали в Словакии

Артем Денисов
5 ноября, 2020 02:35
1 мин
авто
Фото: youtube.com

В Словакии прошли летные испытания летающего автомобиля нового поколения.

Компания-разработчик - Klein Vision. Уже состоялись два полета на высоте нескольких сотен метров.

Основные параметры полета подтвердили все расчеты, на которых основывалась разработка летающего автомобиля AirCar V5. Он трансформируется из автомашины в летательный аппарат менее чем за три минуты за счет втягиваемого крыла.

Авиакар рассчитан на двух пассажиров и может нести дополнительную нагрузку до 200 килограммов. Скорость полета составляет около 200 километров в час, сообщает «Прайм».

Как сообщалось, автономные транспортные средства, следующие по маршруту без участия человека, в ближайшем будущем повлияют практически на все сферы экономики. И речь не только о дронах, доставляющих пиццу, и беспилотных такси. Применение таких систем намного шире: от морских перевозок до управления сельскохозяйственными комплексами.

темы
технологии
авто
полеты
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!