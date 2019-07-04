Беспилотные системы: не только такси

Автономные транспортные средства, следующие по маршруту без участия человека, в ближайшем будущем повлияют практически на все сферы экономики. И речь не только о дронах, доставляющих пиццу, и беспилотных такси. Применение таких систем намного шире: от морских перевозок до управления сельскохозяйственными комплексами.

На море

29 июня в китайский прибрежный порт Далянь прибыл новый нефтяной танкер. Кроме того, что он может перевозить 300 тонн сырья, танкер New Journey несёт на борту вспомогательную автопилотную систему навигации. А ещё он умеет самостоятельно управлять жидкими грузами при помощи алгоритмов ИИ и осуществлять контроль за энергоэффективностью, эксплуатацией и техническим обслуживанием оборудования.

Китайцы заверяют, что это первый в мире «умный» нефтяной танкер. Он уже прошёл испытания в открытом море.

«В настоящее время страны во всём мире активно продвигают интеллектуальную навигацию и разрабатывают интеллектуальные технологии для судов, что играет важную роль в повышении безопасности морского движения, энергосбережения, сокращения выбросов и экономической эффективности», - сообщает пресс-служба компании Dalian Shipbuilding Industry Co.

Фото: CGTN

Умная логистическая революция

Логистика – одно из основных направлений, где беспилотные системы найдут применение в ближайшее время. И это логичный шаг развития отрасли: логистические процессы должны быть экономически эффективными, соответствовать сжатым срокам поставки и гибко приспосабливаться к меняющимся требованиям. Современные цифровые решения как нельзя лучше помогают решить множество проблем.

Крупные мировые операторы, такие как DHL, FedEx и UPS, уже внедрили различные виды цифрового отслеживания активов или инновационные решения доставки.

В настоящее время любой ресурс, транспортное средство или пакет могут быть подключены к Интернету, что позволяет использовать новые концепции доставки данных. Одним из примеров является мониторинг температуры в реальном времени в фармацевтической промышленности, где крайне важно защищать чувствительные к температуре лекарства и вакцины во время транспортировки. Или в обрабатывающей промышленности, где отслеживание активов на основе GPS используется между различными производственными площадками для обеспечения своевременной сборки и обеспечения процессов цепочки поставок в реальном времени.

Эти виды сценариев определяются данными из Интернета вещей (IoT), датчиками, данными геолокации, данными о посылках и доставке или даже контекстными данными, такими как погодные условия. Для рынка уже разрабатываются решения, которые позволяют интегрировать различных поставщиков в многооблачную платформу.

Возвращаясь к морским грузоперевозкам, нельзя не отметить, что в настоящий момент индустрия характеризуется разрозненностью процессов, причём речь идет и о цифровых решениях. Для того, чтобы упорядочить разрозненные процедуры, в 2018 году был создан Консорциум по развитию глобальной сети судоходного бизнеса. Среди участников – девять ведущих морских перевозчиков и операторов терминалов из США и Азии. Новая платформа создаст цифровую базу, которая объединит перевозчиков, операторов терминалов, таможенные органы и грузоотправителей.

Сельское хозяйство

В сельском хозяйстве внедрение интеллектуальных систем управления и беспилотных устройств также даст конкурентные преимущества. Трактор, обрабатывающий поля без участия водителя, уже стал реальностью. Эти машины запрограммированы на независимое наблюдение за их положением, определение скорости и обход препятствий. Они работают с помощью супервизора, отслеживающего прогресс на контрольной станции или с помощью дистанционного управления на расстоянии.

Внедрение интеллектуальных систем в управление сельскохозяйственным предприятием позволяет выбирать наилучшее время для посева, учитывая погодные условия и состояние почвы. При помощи беспилотников с воздуха проводится съемка полей, и искусственный интеллект, анализируя полученную информацию, может принимать решение о том, как лучше их обработать, какие удобрения внести, и не угрожает ли полю эрозия.

Не приведёт ли это к тому, что человек в поле окажется практически не нужен? В мире в сельском хозяйстве на сегодняшний день занято более 1,5 млрд человек, это почти 20% населения земного шара. Если всю работу будут выполнять роботы, то логично предположить, что мир ожидает массовая волна безработицы. Впрочем, эксперты прогнозируют потерю рабочих мест лишь в краткосрочной перспективе. В действительности, ИИ создаст даже больше рабочих мест.

ИИ идёт в недра

Пилотируемые искусственным интеллектом аппараты нашли широкое применение в горнодобывающей, нефтедобывающей и других ресурсодобывающих отраслях промышленности. Аппараты способны анализировать с воздуха отвалы, самостоятельно оценивать устойчивость склонов, а также выявлять участки, на которых происходит нарушение растительного покрова. Дроны могут также составлять наилучшие пути прохода тяжёлой техники, что, несомненно, даёт огромное преимущество и позволяет повышать эффективность и прибыльность добычи, минимизируя риски для персонала.

Использование беспилотных аппаратов для оценки воздействия на окружающую среду можно выделить в отдельное направление. Не секрет, что во всём мире законодатели устанавливают всё более жёсткие условия для добывающих компаний с целью снизить ущерб окружающей среде. И в данном случае как нельзя кстати пришлись инфракрасные камеры, которые можно устанавливать на беспилотники и контролировать процесс восстановления флоры и фауны.

Будущее - за людьми

Производственные системы используют весь спектр новых цифровых технологий. Интернет - основа, соединяющая оборудование, датчики, аналитические инструменты и людей ещё более сложными и неожиданными способами. Большие данные, робототехника, машинное обучение, искусственный интеллект, дополненная реальность, 3D-печать, аналитика - всё это и многое другое в настоящее время всё активнее внедряется на производстве.

Хотя машинное обучение и искусственный интеллект могут обеспечить наиболее эффективный контроль за производством и логистикой, человеческий по-прежнему важен. В то время, как новые технологии обладают большой автономией, люди должны обеспечивать руководство и контроль - и помимо контроля над технологиями они необходимы для сбора, сравнения, анализа и применения данных. Технология играет всё более широкую и растущую роль, но умные технологии расширяют возможности человеческой рабочей силы, а не заменяют её.