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Лечить коронавирусных россиян будут на дому с помощью телемедицины

Артем Денисов
13 ноября, 2020 02:34
1 мин
компьютер
Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения России выступило с рекомендацией к регионам организовать медицинскую помощь пациентам, которые лечатся от коронавируса на дому, с применением телемедицинских технологий.

Это касается россиян с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. С этой целью медицинским организациям России нужно обеспечить необходимыми помещениями и оборудованием для проведения консультаций врачей с пациентами.

Также Минздрав рекомендовал создать амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19, сообщает РБК.

Как сообщалось, в России рост числа новых случаев заражения коронавирусом может продолжаться еще в течение месяца. Об этом заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

По словам Тимакова, только строгое соблюдение профилактических мер положительно повлияет на динамику числа заболевших.

темы
россияне
телемедицина
коронавирус
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