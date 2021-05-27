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Латвия пропустила борт «Белавии» несмотря на запрет белорусским самолетам летать над страной
27 мая, 2021 11:34
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Латвия пропустила утренний рейс белорусской авиакомпании «Белавиа». Борт проследовал обычным маршрутом, несмотря на запрет самолетам из Беларуси пользоваться воздушным пространством страны.
Самолет следовал из Минска в Таллин. Лайнер Embraer пролетел над восточной частью Латвии, следует из данных сервиса Flightradar24.
Ранее страны Европы одна за другой стали ограничивать авиасообщение с Беларусью. Это связано с инцидентом 23 мая, когда летевший из Афин в Вильнюс борт принудительно посадили в Минске.
Накануне президент республики Александр Лукашенко жестко ответил насчет запрета полетов через «безопасную Беларусь».
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