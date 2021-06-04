Латвийских граждан призвали воздержаться от поездок в Беларусь из-за одного пункта в правилах миграции
Латвийских граждан призвали воздержаться от поездок в Беларусь после ужесточения правил пересечения границы. В МИД страны напомнили об ограничении выезда из республики.
Пресс-секретарь МИДа Янис Бекерис сказал, что о поездках в Беларусь забеспокоились с учетом ситуации с безопасностью в стране. Он напомнил, что без того строгие правила миграции были ужесточены. Они касаются как латвийских подданных, так и белорусов с постоянным видом на жительство Латвии, пишет ТАСС.
«Нынешний порядок предусматривает, что из Белоруссии смогут выехать те люди, у кого есть разрешение на долгосрочное проживание в другой стране, но не чаще, чем раз в полгода», - объяснил Бекерис и призвал ознакомиться с предупреждением для путешественников на домашней странице МИДа.
Ранее сообщалось, что Беларусь запретила выезд из страны белорусов и иностранцев с временным видом на жительство. Выезжать могут те, кто имеет постоянный вид на жительство другой страны.
Напомним, отношения между Латвией и Беларусью обострились после принудительной посадки самолета 23 мая. Латвия ввела ограничения на авиасообщение с республикой.