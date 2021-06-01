После закрытия неба Беларусь запретила выезд граждан и иностранцев из страны
Для граждан Беларуси и иностранцев, постоянно или временно проживающих в республике, на неопределенный срок ограничен выезд в иностранные государства. В Госпогранкомитете пояснили, кого все-таки выпустят за границу.
В ведомстве сообщили, что в последнее время поступает множество обращений, касающихся выезда из Беларуси по виду на жительство в другой стране.
«Выезжать из Беларуси могут граждане, имеющие документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве», - говорится в сообщении Госпогранкомитета, опубликованном в Telegram.
Наличие временного вида на жительство не является основанием для выезда, подчеркивается в заявлении.
Выезд граждан из Беларуси был приостановлен 21 декабря 2020 года через наземные пункты пропуска. Ограничение не касалось тех, кто выезжал за границу в связи с учебой или работой. После инцидента с рейсом Ryanair страны стали закрывать небо для белорусских самолетов.