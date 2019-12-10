Курятник вне закона. Запретят ли в РФ домашнее хозяйство

На Алтае суд уже обязал пенсионеров прекратить разводить кур и кроликов. Между тем именно в этом плане России точно не стоит брать пример с США.

На фоне большого количества громких новостей в федеральной прессе практически незамеченной прошла информация об одном из постановлений, вынесенных на днях одним из судебных органов Алтайского края. А между тем этот документ, принятый Ленинским районным судом Барнаула, может в ближайшем будущем ударить по миллионам жителей пригородных поселков, а в случае неблагоприятного развития событий – и вовсе, как полагают юристы, стать негативным прецедентом для внедрения целого ряда одинаковых запретов по всей России.

Дело в следующем. Пенсионер Владимир Беломытцев, живущий вместе с супругой Натальей в поселке Казенная Заимка, входящем в городской округ Барнаула, много лет разводил на своем участке кур и кроликов. Однако теперь ему делать это запрещено по суду. Запрет вынесен на основании градостроительного регламента, который требует от каждого гражданина, владеющего подсобным хозяйством – хоть официальным, хоть нет – согласовывать свои действия с соседями.

«Поощряйте самозанятых…»

Прежние соседи Беломытцевых против их живности ничего не имели. Об этом пенсионер рассказал журналистам местных СМИ, которые, безусловно, постарались разобраться в неожиданной ситуации. Однако затем соседский дом был продан, и на их место приехали новые – семья Лукианенко. С ними-то у Беломытцевых и вышел конфликт.

Новые жители поселка сочли категорически неприемлемым запах от курятника, и отправились с жалобами в Роспотребнадзор и ветеринарную службу. Представители контролирующих органов начали приезжать, осматривать место действия, но никаких нарушений не нашли. Сам пенсионер заявляет, что содержал питомцев не в сарае, который и в самом деле примыкает к соседскому забору, а под поликарбонатным навесом, от которого до дома Лукианенко – 13 метров. При этом СНиП разрешает содержать птицу в вольерах на расстоянии 12 метров от окон ближайшего дома.

Пытался пенсионер решить проблему и сокращением поголовья питомцев. К июлю 2019 года от его прежних 120 кур осталось только 40. Данный факт также зафиксировали проверяющие. Тем не менее, соседи, не найдя поддержки у контролирующих органов, отправились в суд

Первая инстанция истцов тоже не поддержала. Но те подали апелляцию – и в конце концов добились желаемого. Суд обязал Беломытцевых снести курятник.

Комментируя ситуацию, ответчик рассказал корреспондентам «Вести Алтай», что пенсия его составляет 9 тысяч рублей. «Мы не требуем, чтобы нам повысили пенсию, – отметил он. – Ну, можно прожить на пенсию в девять тысяч рублей? Президент с экранов телевизоров говорит: «Поощряйте самозанятых людей, не трогайте пенсионеров, им и так тяжело», – напомнил Беломытцев. – И что происходит здесь?» – задал он риторический вопрос.

Без последней поддержки

По словам мужчины, в 2004 – 2005 годах он уже было затеялся получать официальное разрешение на ведение личного подсобного хозяйства. Однако тогда власти заявили, что никакой необходимости в этом нет: ведь дом Беломытцевых стоит в сельской местности. Теперь же – суд сослался на утверждение, что «содержание сельскохозяйственных птиц и животных возможно только на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства». А поскольку участок Беломытцевых предназначен для индивидуального жилищного строительства, то сельскохозяйственной живности, по мнению суда, там больше не место.

В градостроительном регламенте утверждается, что земли в поселке разрешается использовать исключительно под жилищную застройку. Чтобы получить право на ведение подсобного хозяйства, нужно провести процедуру общественных слушаний. Однако внесение изменений в регламент все равно становится возможным лишь в случаях, если все без исключения соседи высказываются «за».

Что делать теперь пенсионеру Беломытцеву? Сам он говорит, что попытается обжаловать решение суда. Ведь только благодаря этим курам и кроликам они с женой и могли нормально питаться, поясняет он

В принципе, всякий, кто обладает адекватным мышлением, без труда согласится, что пенсионер прав. Ведь «пайки» в размере девяти тысяч рублей, полагающихся пожилому человеку от нашего государства, хватает разве что на хлеб да «макарошки», выражаясь словами одной региональной чиновницы.

К слову, оппонент той самой чиновницы Соколовой, саратовский депутат Николай Бондаренко, рискнувший в прошлом году поставить на себе социально-финансовый эксперимент и пожить на сумму, которая в его регионе считается прожиточным минимумом для пенсионеров, выступил позднее с громкими и очень убедительными заявлениями. Политику государства по отношению к пожилым гражданам он назвал не иначе как «геноцидом», и подсчитал, что для реально приемлемого уровня жизни этот самый прожиточный минимум – в регионах, не в столице! – нужно увеличивать до 20 тысяч рублей, а потребительскую корзину – до 10 тысяч.

В нынешних же условиях лишать граждан возможности самостоятельно выращивать для себя дополнительные продукты питания, будь то фрукты, овощи или мясо – почти преступление. Ведь совершенно ясно, что без огородного, садового, дачного подспорья – миллионы пожилых россиян будут просто жить впроголодь.

Догоним и перегоним?

Между тем, отмечают юристы, решение алтайского суда может стать весьма неприятным прецедентом, который, распространившись по другим регионам, способен причинить немало бед.

«Неровен час, дождемся: додумаются ведь приравнять разведение птиц и животных к предпринимательству, с соответствующими требованиями!» - делятся недобрыми предчувствиями комментаторы в Сети. И не зря. Перед глазами ведь уже есть пример страны, где победил такого рода подход. И страна эта – Соединенные Штаты.

В июне 2010 года американский Сенат принял так называемый «Сельскохозяйственный билль» S-510. Полгода спустя, в январе 2011-го, тогдашний президент Барак Обама подписал «Акт контроля над безопасностью выращиваемой еды». Согласно этим документам, рядовым гражданам запрещено «выращивать, делиться, обмениваться или продавать продукты, выращенные на садово-огородных участках». За нарушения может грозить ответственность вплоть до уголовной. Для сельхозпроизводителей и фермеров был выработан целый свод правил, регламентирующих, какие культуры, где и кому разрешается сажать, в каком количестве, по каким технологиям выращивать.

Реакция правоохранителей не заставила себя долго ждать. В новостных сводках довольно скоро замелькали истории о том, как власти штата подали в суд на фермера за то, что тот вырастил овощей больше положенной нормы; как полиция разгромила частный продуктовый рынок или просто пришла смотреть, что растет у американских домовладельцев на заднем дворе...

Кому выгодно такое положение дел? Несложно догадаться. Крупным корпорациям, продуктовым монополистам. Ведь если граждане, хотя бы частично, могут сами выращивать для себя еду – они уже совсем не с такой готовностью побегут в супермаркеты за банками и коробочками, куда «заботливые» производители любезно упаковали ГМО, пестициды, гербициды, пальмовое масло...

Говоря языком слоганов, возможность самостоятельного выращивания продуктов – это ведь ни много ни мало одна из гарантий продовольственной безопасности страны. Стоит ли нам в таком важном вопросе повторять ошибки «злейших друзей» - Соединенных Штатов?

Кто-то скажет сейчас: ну, Россия ведь не Америка! У нас такого не произойдет!.. Между тем, в июле 2018-го в прессе уже промелькнула странная робкая «первая ласточка», «оговорка по Фрейду». Тогда Россельхознадзору пришлось опровергать информацию о якобы предложенных им поправках в административный кодекс, согласно которым гражданам как раз предлагалось запретить выращивание, в том числе и на дачах, овощей и фруктов из самостоятельно заготовленных семян.

В ведомстве «сочли целесообразным» пояснить, что действующее законодательство предусматривает меры ответственности за реализацию семян и посадочного материала с ненадлежащим качеством только в отношении лиц, ведущих коммерческую деятельность. Так что к физлицам данная мера не имеет отношения.

Пока – не имеет

Сказать по этому поводу можно только одно. Зная, насколько тонок лед под очередным законодательным прецедентом – нашему обществу стоит очень постараться больше не делать шагов в эту сторону.