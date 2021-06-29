Курский губернатор отменил приказ силовикам в отношении недовольных подписчиков его социальных сетей
Губернатор Курской области Роман Старовойт отменил приказ силовикам в отношении недовольных подписчиков его социальных сетей. Ранее он попросил привлечь полицию к поиску комментаторов.
Пресс-секретарь главы региона Анастасия Гурина прокомментировала резонансные слова.
«Роман Владимирович в сердцах, наверное, проявив излишние эмоции, сказал эту фразу», - объяснила она.
По словам пресс-секретаря, одна из подписчиц, которую поручил найти губернатор, сама обратилась к Старовойту во «ВКонтакте». Второго комментатора-негативщика «тоже не ищут», уточнила Гурина.
Старовойт принял решение «встретиться с ними и поговорить». Об этом пишет «Подъем».
Губернатора возмутили два комментария под постом об акции в День памяти и скорби. В одном предлагалось открыть в Курсе зоопарк «Освенцим», в другом стаканчики со свечами назвали пластиковым мусором.