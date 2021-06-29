Курский губернатор «натравил» силовиков на авторов комментариев в его соцсетях
Губернатор Курской области Роман Старовойт попросил своих подчинённых, а также силовиков найти двух авторов комментариев в социальных сетях под постами в честь Дня памяти и скорби 22 июня, которые были посвящённые акции «Свеча памяти».
Материалы были размещены во «ВКонтакте» и в Instagram. В них были выложены поминальные свечи. В одном из комментариев к посту экоактивистка Юлия Чугунова возмутилась большим количеством «бесполезного пластикового мусора».
Старовойт попросил «эту гражданку отыскать», чтобы провести профилактическую беседу. «Я бы просто в глаза ей посмотрел», — отреагировал глава региона. По его словам, в другом комментарии к посту мужчина предложил открыть в Курске зоопарк и назвать его «Освенцим». «Открытость — это не вседозволенность. Вот я прошу с силовиками отработать этих двух персонажей», — отметил Старовойт, пишет «Коммерсант».
По словам Чугановой, ее возмущает использование пластика на подобных мероприятиях, так как он потом «скорее всего идёт на свалку». Активистка при этом не хотела оскорбить память, а лишь «привлечь внимание к защите экологии».