Новости – Люди
Люди
Курьер не был пристегнут: Михаил Ефремов опять пытается все свалить на погибшего
23 июня, 2021 14:55
1 мин
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП в центре Москвы, попросил смягчить приговор. При этом в кассационной жалобе он утверждает, что видел, что погибший курьер Сергей Захаров не был пристегнут ремнем безопасности.
Ефремов утверждает, что он якобы увидел, что Захаров не был пристегнут, когда подошел к автомобилю погибшего.
Представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский прокомментировал кассацию Ефремова. По его словам, актер уже в который раз пытается убедить суд в том, что он не виноват в гибели Захарова. Адвокат назвал его поведение «фарисейством», пишет «РИА Новости».
Михаил Ефремов попросил о смягчении наказания по веским причинам.
Вопрос по теме:
Снимает ли ответственность с Михаила Ефремова то, что погибший в ДТП Сергей Захаров, по утверждению актера, не был пристегнут ремнем безопасности?
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку