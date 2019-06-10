Где купаться в Подмосковье?

Давненько такого не было – чтобы лето, да по расписанию! Настоящее, жаркое, и такое долгожданное – лето полностью вступило в свои права. А значит, пришла пора доставать из шкафа купальники и отправляться к ближайшему водоёму.

В одном из недавних материалов мы рассказывали, где можно искупаться в столице. В этой статье – перечислим самые классные пляжи и места отдыха в Подмосковье, если московской водичкой вы по тем или иным причинам брезгуете.

Фото: пляж-рублево.рф

Где поближе

Для того, чтобы как следует отдохнуть на природе, вовсе не обязательно уезжать за сотни километров от шумного мегаполиса. В ближайшем Подмосковье можно найти несколько отличных пляжей на любой вкус и кошелёк. И ехать далеко не придётся, и выхлопными газами дышать не будете.

Пляж «Рублёво»

Мякининское шоссе, строение 1.

Как добраться: от ст. м. «Крылатское» маршрутка №357, от ст. м. «Молодежная» — автобусы №127п, №127ф.

Один из лучших пляжей – и притом совсем близко от столицы. Вход на пляж платный – от 150 руб., VIP-билет – 400 руб.. Зато здесь вы найдёте абсолютно всё, что нужно для полноценного отдыха у воды. Кабинки для переодевания, шезлонги и зонтики, туалеты, душевые – в наше время без этой инфраструктуры пляж вообще не может считаться полноценным.

В Рублёво, помимо этого, есть горки для детей, надувные городки и батуты, также здесь регулярно проводятся пенные вечеринки и концерты известных музыкантов.

Super beach в Новоалександрово

Московская область, Мытищиский район, д. Новоалександрово

Как добраться: от ст. м. Алтуфьево маршрутка №572 до конечной, от Долгопрудного – автобус №33 до конечной.

Пляж раскинулся на берегах Клязьминского водохранилища. Кроме шезлонгов, кабинок и всего остального, здесь есть водные аттракционы, волейбольные площадки, столы для настольного тенниса и, конечно же, всевозможные развлечения для маленьких посетителей. Кроме того, в Новоалександрово работает ресторан и концертная площадка.

Можно приезжать не только всей семьёй, но и большой-пребольшой компанией: на пляже есть возможность аренды шатров для проведения свадеб и корпоративов. И всё это великолепие – лишь в 7 километрах от МКАД. И, что немаловажно, вход на пляж бесплатный.

Карьер «Волкуша»

Московская область, г. Лыткарино

Как добраться: от ст. м. Котельники автобус 348 до остановки «Волкуша»

Когда-то в этих местах добывали песок. Да не простой, а кварцевый: он очень светлый и чистый. Со временем песчаный карьер расширился, заполнился родниковой водой и превратился в одно из самых живописных мест Подмосковья.

Среди местных жителей упорно ходят слухи, будто карьеру специально дали заполниться водой, чтобы охлаждать ядерные реакторы одного из Лыткаринских НИИ. Но радиационный фон на Волкуше в норме, а карьеру в большей степени угрожает мусор: увы, многие отдыхающие ленятся убирать за собой.

У пляжа есть платная и бесплатная зоны. На платной не так людно, а в бесплатной постоянно происходят конфликты из-за парковки. Так что лучше заранее подумать, где оставить автомобиль.

Бухта радости на Пироговском водохранилище

Мытищинский район, севернее д.Сорокино

Как добраться: от ст. м. Медведково на автобусе или маршрутке №438, от ст. м. Мытищи — на автобусе или маршрутке № 26.

Зона расположена на берегу Пироговского водохранилища. Здесь не один, а несколько пляжей, а также гостиничные комплексы и пансионаты. Что немаловажно, пляжи разделены по зонам. Где-то можно найти всё, что нужно для отдыха с детьми, на каких-то – развлечения для взрослых: дискотеки, рестораны и так далее. Можно также арендовать шатры и коттеджи для отдыха в большой компании.

Есть бесплатные и платные пляжи – например, «Малибу», где можно позагорать под настоящими пальмами либо у бассейна.

Фото: torbeevo.com

… и где подальше

Если ради чистого пляжа вы готовы провести какое-то время за рулём – то присмотритесь к следующим местам.

Пляжи на озере Сенеж

Московская область, г. Солнечногорск

Как добраться: от ст. м. Войковская автобусом № 440 до автовокзала Солнечногорска, от Ленинградского вокзала - до ст. Подсолнечная. На автомобиле – 45 км от МКАД по Ленинградке

Озеро славится чистейшей проточной водой, а также потрясающими пейзажами: водоём окружён холмами с хвойным лесом. В этой зоне отдыха есть два пляжа, и оба – платные. Но цены вполне умеренные. Можно воспользоваться шезлонгами и зонтиками, поиграть в волейбол, либо покататься на водном велосипеде. А пообедать и поужинать можно в местных ресторанчиках.

Пляжи на Истринском водохранилище

Городской округ Истра

Как добраться: примерно 50 км от МКАД по Новорижскому, Волоколамскому или Пятницкому шоссе.

Истринское водохранилище – одно из самых красивых мест Подмосковья. Но увы: свободно подойти к воде можно лишь в нескольких местах, в прочих – есть шанс упереться в забор вокруг чьего-то пафосного коттеджа или пансионата.

Свободно искупаться можно на пляжах «Плотина», «Пятница» и «Трусово», но пляж «Пятница» - дикий, поэтому всю ответственность за такой отдых вы берёте на себя.

Пляжи бесплатные, здесь можно взять в аренду шезлонги, зонтики, а также катамараны и водные велосипеды.

Торбеево озеро

Сергиево-Посадский городской округ, деревня Березняки

Как добраться: от Ярославского вокзала на электричке до Сергиева Посада, далее на автобусах №№120, 28 или маршрутке №81 до остановки «Турбаза». На автомобиле – 64 км от МКАД по Ярославскому шоссе.

Водоём находится недалеко от Сергиева Посада. Пляж у озера в Торбеево – одно из самых популярных мест отдыха летом, регулярно входит в топ самых лучших пляжей Подмосковья. Здесь есть вместительная автостоянка, летний ресторан, площадки для спортивных игр как для детей, так и для взрослых, а также бассейны, палаточные городки и многое другое.

Территория пляжа принадлежит одноимённому парку-отелю. Вход на пляж платный, 200 руб. с человека, детский билет – 100 руб. На территории парка-отеля можно также арендовать коттедж и попариться в баньке.