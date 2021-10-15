Ксения Собчак пожаловалась на «жесткие угрозы» и слежку
Журналистка Ксения Собчак рассказала о слежке и об угрозах, которые поступают в ее адрес и в отношении ее семьи.
Собчак обратилась в Росгвардию, «речь не только о слежке, а о прямых и очень жестких угрозах мне и моей семье», - написала она в своем Telegram-канале.
Однако в ведомстве ей рекомендовали действовать в соответствии с законодательством и обратиться в полицию, пишут «Известия».
Слежка и угрозы, по словам Собчак, начались после смертельного ДТП в Сочи с ее участием. Напомним, авария произошла 9 октября вечером на трассе между Адлером и Красной Поляной. В лоб столкнулись два автомобиля, в одном из них в качестве пассажира была журналистка.В результате происшествия погибла Екатерина Тарасова, она скончалась до приезда врачей.
По словам выжившей пассажирки второго автомобиля, телеведущая быстро вызвала такси и уехала в аэропорт.