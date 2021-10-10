Новости – Происшествия
Происшествия
Ксения Собчак стала участницей смертельного ДТП
10 октября, 2021 15:09
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Автомобиль, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, попал в ДТП. В результате аварии погиб один человек.
Смертельное ДТП произошло 9 октября вечером на трассе между Адлером и Красной Поляной. В лоб столкнулись два автомобиля, в одном из них в качестве пассажира была Собчак.
Во втором автомобиле находились 3 человека: один из них погиб на месте. Остальные получили травмы различной степени тяжести, сообщает телеграм-канал Mash.
Собчак не пострадала, после столкновения, по словам выжившей пассажирки второго автомобиля, телеведущая быстро вызвала такси и уехала в аэропорт.
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