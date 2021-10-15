Ксения Собчак обвинила коллег в попытке «поймать её на вранье» после ДТП
Российская телеведущая Ксения Собчак записала первое видеообращение после дорожно-транспортного происшествия в Сочи, в результате которого погибла женщина.
Журналистка возмутилась тому факту, что её коллеги по цеху получили доступ к протоколам разговоров с сотрудниками СК. По мнению Собчак, они пытаются «поймать её на вранье», что кажется телеведущей бессмысленностью, поскольку она не считает себя виновной в инциденте. Напомним, транспортным средством, выехавшим на встречную полосу, управлял водитель, а не Ксения.
Известно, что после столкновения Собчак покинула место происшествия, поскольку плохо себя чувствовала. Она отправилась домой.
«Что я могла сделать? Я не врач, я не спасатель. Скорая была вызвана, и вопрос об этом я задала», - цитирует Собчак «Экономика сегодня».
Ранее стало известно о подозрениях следователей, якобы телеведущая пытается оградить себя от ответственности.