Ксения Собчак летит в Париж перед встречей со следователями в Адлере
Телеведущая и журналист Ксения Собчак улетает в Париж. При этом в ближайшие дни у нее должна состояться встреча со следователями в Адлере после смертельного ДТП.
Светскую львицу заметили на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Об этом пишет РЕН ТВ.
Напомним, ведущая должна приехать в Сочи для сверки показаний после ДТП, которое произошло 9 октября.
Mercedes ведущей направлялся в аэропорт из Красной поляны. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с Volkswagen. Погибла 35-летняя женщина. Собчак вызвала такси и уехала с места аварии, не дождавшись приезда полиции. Водитель Mercedes Олег Цой признал вину, но его показания разошлись со словами ведущей. В Сочи должна пройти очная ставка с водителем.
Ранее показали видео аварии с Mercedes Собчак.