Крупнейшее авиапредприятие в мире отказалось от разделения людей на мужчин и женщин
Флагманский авиаперевозчик Германии, крупнейший авиаконцерн Европы Lufthansa больше не будет приветствовать пассажиров фразой «уважаемые дамы и господа». Граждан, пользующихся услугами данной авиакомпании, не станут разделять по гендерным признаку.
Известно, что в ближайшем будущем обращение к пассажирам должно стать нейтральным. Пока сотрудники компании не остановились на какой-то конкретной форме общения с клиентами. Выбирают между «уважаемые гости» и «добрый вечер/доброе утро», в зависимости от времени суток. В конце концов, именно командиру самолёта придётся принимать решение о том, какое приветствие будет использовано.
Кстати, компании, входящие в концерн, тоже примкнут к данному нововведению. Lufthansa собирается перейти на гендерно-нейтральное общение и с сотрудниками, передаёт Bild.
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