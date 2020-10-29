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Московские власти задумались над расширением «ковидных» пропусков. Система контроля посетителей с помощью чек-инов может коснуться кафе и ресторанов, работающих в дневное время.

В Telegram-канале «Оперштаб Москвы» появилась информация о том, что рестораторы поддерживают инициативу столичной мэрии. По словам основателей и совладельцев общепитов, подобная мера позволит защитить горожан от коронавирусной инфекции.

«Чтобы эта система эффективно работала нужно, чтобы она распространялась на все пространство. Как альтернатива закрытию, я однозначно поддерживаю эту систему. Логично распространить QR-код на заведения, которые работают днем», – заявил основатель и совладелец ресторанов «Уголек», Pinch, Uilliam's и «Северяне» Илья Тютенков.

О том, что войти в рестораны и кафе можно будет только по QR-кодам сообщил РБК источник из мэрии. Пока концепция только обсуждается, решение может быть принято на следующей неделе. Все зависит от эпидемиологической обстановки.

Ранее сообщалось, что с 19 октября вход в ночные клубы Москвы стал доступен только после регистрации.