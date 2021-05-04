Крымские отели и частный сектор закрывают бронирование мест на лето

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Крымские отели, гостевые дома и частный сектор начали закрывать бронирование мест на летний сезон 2021 года. Об этом сообщил руководитель крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский.

Бронирование мест на летний сезон закрывается из-за уже имеющейся высокой загрузки всех мест отдыха.

В Ялте загрузка достигла 90 процентов, также высокий уровень бронирований на Большой Алуште – до 80 процентов. Ожидается, что в текущем году Крым посетит 8–9 млн туристов. С начала года полуостров уже принял 1 млн. гостей, сообщает телеграм-канал «Крымский».

Владимир Зеленский приехал посмотреть на Крым.