Кремлевский дворец начал разбирательство из-за фото Бонни и Клайда вместо участников войны
Видеорядом к праздничному концерту, который состоялся в Кремлевском дворце, занималась сторонняя организация. Напомним, на мероприятии в честь Дня Победы показали фото американских грабителей Бонни и Клайда вместо участников войны.
Пресс-секретарь Кремлевского дворца Константин Ярошевский сказал: «Мы в данный момент разбираемся с теми специалистами, привлечёнными нами, которые были ответственны за контент, за подбор видео». Его слова приводит Telegram-канал «Подъём».
Ярошевский не назвал фирму, занимающуюся подготовкой видеоряда, не желая «рекламировать». Он пообещал раскрыть информацию после разбирательства.
Пресс-секретарь дворца считает, что случившееся - «исключительно ошибка».
Напомним, 9 мая во время концерта, который транслировал «Первый канал», показали фото гангстеров Бонни и Клайда. Их привели как пример пары, которую разлучила война. Кадр 1933 года появился во время исполнения композиции «Если б не было войны» певицей Зарой. Канал уже прокомментировал инцидент.