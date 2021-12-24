Кремль прокомментировал присутствие на пресс-конференции «больной» журналистки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на посещение пресс-конференции «больной» журналисткой из Кургана Анной Шишминцевой. Напомним, она заявила, что была с просроченным ПЦР-тестом и температурой.
Песков считает, что ее слова - ложь. Кремлевский чиновник объяснил, что журналисты сдавали три ПЦР-теста.
«Скорее всего, это такая эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения. Не думаем, что у нее могла быть температура», — сказал пресс-секретарь главы государства. Его слова приводит РБК.
Шишминцева по итогам мероприятия сообщила в Instagram, что прошла в Манеж из-за невнимательности сотрудников - ее тест с неправильными датами не стал препятствием. Затем девушка удалила запись и заявила, что пошутила. Ее руководство сообщило то же самое и пообещало не увольнять сотрудницу.