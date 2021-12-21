Кремль прокомментировал исход аварии с губернатором Кемеровской области
Кремль прокомментировал сегодняшнюю аварию с участием губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Напомним, он попал в ДТП по дороге на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная».
«Насколько мы знаем, губернатор не пострадал, слава Богу», - сказал кремлевский чиновник, отвечая на вопрос агентства URA.RU.
Он заявил, что говорить об итогах расследования «не приходится», так как «прошло слишком мало времени».
Цивилев ехал на микроавтобусе и попал в ДТП, после аварии он как ни в чем не бывало продолжил путь. Пострадали два человека - им оказали помощь на месте. В аварии участвовали пять машин. Источник назвал причиной ДТП сложные метеоусловия. Очевидцы заявляют, что губернатор мог ехать по заснеженной трассе с высокой скоростью. После столкновения с машины Цивилева сняли номера. В ГИБДД не называют виновников ДТП.