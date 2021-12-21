Источник «раскрыл» причину попадания губернатора Кузбасса в ДТП на подаренном миллиардером Mercedes
Источник назвал предварительную причину аварии с участием губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. Напомним, ДТП случилось 21 декабря в 09:00 по местному времени - непосредственно перед встречей главы региона с семьями погибших на шахте «Листвяжная».
Собеседник «Известий» рассказал, что авария произошла из-за сложных погодных условий.
В массовом ДТП с пятью машинами нет погибших. Пострадали три человека, им оказана помощь на месте. Губернатор после аварии продолжил путь.
Цивилев находился в микроавтобусе Mercedes. В октябре транспортное средство уже попадало в серьезное ДТП.
Как пишет NGS42.RU, микроавтобус Mercedes был подарен администрации Кемеровской области в 2018 году миллиардером из списка Forbes Андреем Бокаревым. Он является председателем совета директоров ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».