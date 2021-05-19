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Кремль «открестился» от радикальной идеи Дмитрия Медведева

Антон Мельников
19 мая, 2021 20:21
1 мин
Антон Мельников
19 мая, 2021 20:21
1 мин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Кремле не идет никакой работы по изменению законодательства для того, чтобы сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для россиян. Так соответствующую идею замглавы Совбеза Дмитрия Медведева прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит. В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется», — приводит слова Пескова РИА «Новости».

Ранее сегодня Медведев заявил, что в некоторых случаях прохождение вакцинации может иметь «общеобязательный характер». Позднее эксперт указала что такая идея замглавы Совбеза РФ незаконна.

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ТЕГИ
Дмитрий Песков
Кремль
Вакцинация
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