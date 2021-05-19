Эксперт «поставила на место» идею Дмитрия Медведева об обязательной вакцинации россиян

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Предложение заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева об обязательной вакцинации россиян нереализуемо. Это противоречит законам Российской Федерации. Об этом заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович.

По ее словам, обязать граждан РФ проходить вакцинацию в рамках действующего законодательства невозможно, передаёт РИА «Новости».

Ранее Медведев в ходе заседания Санкт-Петербургского международного юридического форума заявил, что вопрос об обязательной вакцинации следует проработать с юридической точки зрения. По его словам, «иногда» эта процедура «может носить обязательный характер».