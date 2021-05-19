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Эксперт «поставила на место» идею Дмитрия Медведева об обязательной вакцинации россиян

Антон Мельников
19 мая, 2021 18:53
1 мин
Антон Мельников
19 мая, 2021 18:53
1 мин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Предложение заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева об обязательной вакцинации россиян нереализуемо. Это противоречит законам Российской Федерации. Об этом заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович.

По ее словам, обязать граждан РФ проходить вакцинацию в рамках действующего законодательства невозможно, передаёт РИА «Новости».

Ранее Медведев в ходе заседания Санкт-Петербургского международного юридического форума заявил, что вопрос об обязательной вакцинации следует проработать с юридической точки зрения. По его словам, «иногда» эта процедура «может носить обязательный характер».

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Дмитрий Медведев
Законность
Россияне
Вакцинация
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