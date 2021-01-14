Крематории в Нюрнберге не справляются с количеством скончавшихся от коронавируса

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В Германии ухудшается эпидемиологическая ситуация. Накануне был зафиксирован антирекорд по смертям от коронавируса за сутки.

Власти Нюрнберга были вынуждены установить рефрижераторы для хранения тел. Крематории города не справляются с количеством скончавшихся от коронавируса.

В администрации нюрнбергского кладбища рассказали, что за день поступает в два раза больше тел, чем можно кремировать. Гробы, которые привозят с умершими от коронавируса, помечают красными наклейками с надписью: «Заразно». Затем их дезинфицируют и помещают в контейнеры с рефрижераторами, сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее сообщалось, что в Кении выявлены 16 новых и абсолютно уникальных штаммов коронавируса.