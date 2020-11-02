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Красноярские власти начнут бороться с COVID-19 с помощью Wi-Fi

Марьям Ибрагимова
2 ноября, 2020 11:46
1 мин
Фото: elari.net
Фото: elari.net

В Красноярском крае по-новому начнут бороться с коронавирусной инфекцией. Меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19 в регионе, расширил губернатор края Александр Усс.

С 3 ноября посетители торгово-развлекательных центров не смогут подключиться к действующему на территории здания Wi-Fi. Кроме того, в ТРЦ перестанут пускать детей до 14 лет без сопровождения родителей. Свадьбы, юбилеи и корпоративы окажутся под запретом, во всяком случае, в кафе и ресторанах проводить различные торжества больше не разрешат. К слову, работа общепита по-прежнему будет жестко контролироваться – расстояние между столами должно быть не менее 1,5 метров.

Спортивные мероприятия в регионе тоже не остались без внимания властей. Зрители больше не смогут поддерживать спортсменов – коронавирус. Краевые и муниципальные объекты спорта временно приостановят оказание услуг. Данная мера не распространяется на частные и федеральные спортивные сооружения.

«Теперь жители края согласно указу должны носить маски не только в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, в такси и на остановках, но и на парковках, и в лифтах. Как и прежде надевать маску необходимо при посещении организаций, которые не приостанавливают свою работу в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами», – сообщает пресс-служба главы региона.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили раздавать маски и перчатки бесплатно.

темы
коронавирус
Красноярский край
ТРЦ
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