Коронавирусные ограничения загнали британца на Биг-бен

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Житель Лондона решил отреагировать на ввод ограничительных мер из-за коронавируса. Мужчина залез на знаменитую башню Биг-Бен и вывесил протестные плакаты.

Коронавирусный активист пробыл на башне около 2 часов. Мужчина выступал против ограничительных мер, которые могут быть введены на случай третьей волны COVID-19. Он требовал выделить дополнительные деньги северным регионам страны, иначе угрожал восстанием. На другом плакате было написано: «Черные и все жизни имеют значение».

Полиция задержала мужчину, предварительно отправив на медосвидетельствование, в одну из лондонских больниц, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что стране угрожает третья волна распространения коронавирусной инфекции.