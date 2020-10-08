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Коронавирус пошел в атаку и побил рекорд на Украине

Дмитрий Байков
8 октября, 2020 10:53
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фото: Pixabay

На Украине выявлено рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки. Об этом сегодня сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

За прошедшие сутки на Украине зафиксировано 5397 заболевших, это рекордный показатель за все время пандемии в стране.

Наибольшее число заразившихся COVID-19 выявлено в Харьковской области (576), Киеве (422) и Одесской области (367). Зарегистрировано 93 летальных исхода, вылечились 2263 пациента.

Общее число заболевших достигло 244 734. Вылечить удалось 108 233 пациентов, скончались 4690 человек, пишут «Известия».

Украине грозит коллапс из-за коронавируса, если власти страны не решат вопрос с нехваткой мест в медучреждениях. Такое заявление сделал ранее врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

темы
Украина
общество
коронавирус
рекорд
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