Коронавирус пошел в атаку и побил рекорд на Украине

фото: Pixabay

На Украине выявлено рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки. Об этом сегодня сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

За прошедшие сутки на Украине зафиксировано 5397 заболевших, это рекордный показатель за все время пандемии в стране.

Наибольшее число заразившихся COVID-19 выявлено в Харьковской области (576), Киеве (422) и Одесской области (367). Зарегистрировано 93 летальных исхода, вылечились 2263 пациента.

Общее число заболевших достигло 244 734. Вылечить удалось 108 233 пациентов, скончались 4690 человек, пишут «Известия».

Украине грозит коллапс из-за коронавируса, если власти страны не решат вопрос с нехваткой мест в медучреждениях. Такое заявление сделал ранее врач-эпидемиолог Андрей Александрин.