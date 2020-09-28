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Общество
Коронавирус не ушел: в России более 8 тысяч заболевших за сутки
28 сентября, 2020 10:57
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фото: Pixabay
В России за прошедшие сутки выявили 8135 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19
Наибольшее число пациентов зарегистрировано в Москве (2217), Санкт-Петербурге (237) и Московской области (212). За сутки зафиксирован 61 летальный исход, 2702 человека выздоровели.
За все время пандемии в России 1 159 573 человек заразились коронавирусом, 20 385 пациентов скончались, 945 920 вылечились, пишет «ПолитЭксперт».
Ранее сообщалось, что распространение коронавирусной инфекции в России удастся остановить к лету следующего года. Такие сроки назвала главный врач ГБУЗ Москвы «ГКБ №52» Марьяна Лысенко.
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