Коронавирус не ушел: в России более 8 тысяч заболевших за сутки

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В России за прошедшие сутки выявили 8135 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19

Наибольшее число пациентов зарегистрировано в Москве (2217), Санкт-Петербурге (237) и Московской области (212). За сутки зафиксирован 61 летальный исход, 2702 человека выздоровели.

За все время пандемии в России 1 159 573 человек заразились коронавирусом, 20 385 пациентов скончались, 945 920 вылечились, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что распространение коронавирусной инфекции в России удастся остановить к лету следующего года. Такие сроки назвала главный врач ГБУЗ Москвы «ГКБ №52» Марьяна Лысенко.