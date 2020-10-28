Коронавирус не помеха: дети продолжат ходить в детский садик

фото: Pixabay

Россия не рассматривает вариант перехода дошкольных учреждений на удаленный режим, несмотря на распространение коронавируса.

С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Попова, чьи слова передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Глава ведомства также отметила, что «сегодня ситуация напряженная и меры должны быть адекватными».

Ранее стало известно, что с сегодняшнего дня в России введен всеобщий масочный режим. Ношение маски обязательно в местах массового пребывания, в транспорте, на парковках, в лифтах. Контроль за исполнением этого требования возложено на высшие должностные лица субъектов РФ.