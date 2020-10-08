Коронавирус наступает: в Москве штрафуют посетителей торговых центров без масок

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Полицейские Москвы и сотрудники объединения административно-технических инспекций провели рейды в трех торговых центрах города.

В ходе проверки выписали штрафы на 53 нарушителей масочного режима. На них составили протоколы. Штраф составляет 4 тысяч рублей и повышается до 5 тысяч при повторном нарушении.

После рейдов, проведенных в сентябре, в мегаполисе закрыли 49 торговых точек, в которых посетители и продавцы не носили маски и перчатки и не соблюдали социальную дистанцию. На 1 миллион рублей был оштрафован Центральный универсальный магазин за несоблюдение масочного режима, сообщает РБК.

В октябре Россия приблизилась к новому пику заражения COVID-19. Число новых зарегистрированных инфицированных второй день за сутки превышает 11 тысяч. В регионах начали возвращать карантинные меры.

Как сообщалось, ограничительные меры будут усилены, но экономика замораживаться не будет.