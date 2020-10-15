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Ученые из Бразилии выдвинули предположение о том, что новая коронавирусная инфекция может привести к шизофрении и активировать другие генетические заболевания.

Специалисты изучили истории болезней пациентов с COVID-19 и выяснили, что у инфицированных на протяжении долгого времени могут сохраняться неврологические нарушения. Оказывается SARS-CoV-2 атакует клетки центральной нервной системы, что ведет к повреждениям в коре головного мозга. Ученые считают, что коронавирус может вызвать шизофрению, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

При этом подобные изменения могут коснуться не только пациентов с тяжелым течением заболевания, но и у больных с легкой формой COVID-19. Кроме того, специалисты убеждены в том, что головная боль, потеря вкуса и обоняния, судороги, ухудшение памяти на фоне заболевания напрямую связаны с неврологией, сообщает medRxiv.

Ранее сообщалось о том, что врачи в ходе вскрытия пациентов обнаружили следы вируса в мозге большинства умерших от коронавируса.