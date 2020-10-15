Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Коронавирус атакует мозг человека и вызывает шизофрению

Марьям Ибрагимова
15 октября, 2020 15:47
2 мин
Фото: mamandarin.com
Фото: mamandarin.com

Ученые из Бразилии выдвинули предположение о том, что новая коронавирусная инфекция может привести к шизофрении и активировать другие генетические заболевания.

Специалисты изучили истории болезней пациентов с COVID-19 и выяснили, что у инфицированных на протяжении долгого времени могут сохраняться неврологические нарушения. Оказывается SARS-CoV-2 атакует клетки центральной нервной системы, что ведет к повреждениям в коре головного мозга. Ученые считают, что коронавирус может вызвать шизофрению, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

При этом подобные изменения могут коснуться не только пациентов с тяжелым течением заболевания, но и у больных с легкой формой COVID-19. Кроме того, специалисты убеждены в том, что головная боль, потеря вкуса и обоняния, судороги, ухудшение памяти на фоне заболевания напрямую связаны с неврологией, сообщает medRxiv.

Ранее сообщалось о том, что врачи в ходе вскрытия пациентов обнаружили следы вируса в мозге большинства умерших от коронавируса.

темы
ученые
коронавирус
шизофрения
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!