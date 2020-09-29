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Кому верить? Данные Минздрава и Роспотребнадзора по койкам для ковидников разошлись на 40%

Лилия Караева
29 сентября, 2020 09:14
2 мин
Койка
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Минздрав России сообщил о загруженности коек для коронавирусных пациентов на 89%. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что свободны 51% мест в больницах.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что заняты 115 000 коек из 129 750 развернутых. Он предупредил, что в случае необходимости Минздрав вернет из резерва дополнительные места. Так, в пик эпидемии число коек наращивали до 184 тысяч, пишет ТАСС.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о незанятости 51% коечного фонда. Она подчеркивала, что новых ограничений в России можно избежать, если будут соблюдаться действующие меры.

С 28 сентября в Москве лицам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендовали соблюдать режим самоизоляции. Работодателей попросили перевести часть сотрудников на удаленку.

За последние сутки в России коронавирусом заразились 8 135 человек. Это максимальный показатель с середины июня. За всю пандемию скончались 20 385 человек из 1 млн 159 тысяч 573 заболевших.

темы
Россия
Минздрав
коронавирус
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