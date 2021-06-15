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Кому достанется в итоге? Решение Путина о выплате по 10 тысяч на ребенка скорректируют еще раз
15 июня, 2021 17:42
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Президент России Владимир Путин дал поручение изменить перечень получателей детской выплаты в размере 10 тыс. рублей. 2 июня сообщалось, что правительство уже корректировало указ.
Глава государства попросил предоставить выплату школьникам с ограничениями по здоровью старше 18 лет. Об этом сообщает ТАСС.
Первоначально в послании Федеральному собранию Путин предложил выплатить на детей от 7 до 18 лет по 10 тыс. рублей. Деньги должны поступить в августе.
2 июня сообщалось, что указ скорректировали - получателями выплат стали дети от 6 лет.
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Какой ежемесячный размер выплат от государства на детей вы видите оптимальным в нынешних экономических условиях?
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