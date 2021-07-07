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Коммунист «бросил вызов» Рамзану Кадырову
7 июля, 2021 07:36
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Ministry of Culture Russiavia Globallookpress.com
Глава отделения КПРФ поборется с Рамзаном Кадыровым за пост главы Чечни.
Депутат от КПРФ Халид Накаев бросил вызов Кадырову в борьбе за пост главы Чечни, которые должны состояться 19 сентября.
Таким образом, Накаев стал вторым претендентом, зарегистрировавшимся на выборы главы региона. Первым от партии «Единая Россия» выдвинулся Кадыров, сообщает «РИА Новости».
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