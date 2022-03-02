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Комментировать это никак не можем: Владимиру Путину доложили об отключении от эфира «Эха Москвы»
2 марта, 2022 12:59
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City News Moskva/Global Look Press
Президент России Владимир Путин знает об отключении радиостанции «Эхо Москвы» от эфира, ему уже доложили. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля пояснил, что соответствующее решение приняла Генеральная прокуратура страны, «она реализует свои полномочия, выполняет свою работу».
«Комментировать это никак не можем и не хотим. Дальше будет видно», - заключил Песков.
Отрывок его беседы с журналистом по данному вопросу опубликован в Telegram-канале «Вы слушали маяк».
Напомним, об отключении «Эха» от вещания в эфире стало известно накануне, 1 марта. Позже главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов сообщил, что Генпрокуратура потребовала отключить аккаунт «Эха» в Twitter.
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