Новости – Политика
Политика
Радиостанцию «Эхо Москвы» отключили от эфира
1 марта, 2022 21:06
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Youtube / Эхо Москвы
Радиостанция «Эхо Москвы» отключена от вещания в эфире. Об этом заявил главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов.
«Эхо Москвы» продолжает свою работу в сети интернет, вещание в FM диапазоне выключено.
Ранее генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к сайту радиостанции. Ведомство обвинило станцию в том, что она распространяет экстремистские материалы и ложные сообщения о действиях российских войск РФ в Украине.
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