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Коктейль из антител смог победить коронавирус

Антон Мельников
22 июля, 2020 23:51
1 мин
в
Pixabay

Исследователи из Колумбийского университета (США) сообщили о том, что им удалось создать препарат для борьбы с COVID-19.

Препарат представляет собой «коктейль» из 9 типов антител, которые способны бороться с вирусом. Образцы антител были получены в результате обследования 40 человек, которые успешно переболели коронавирусом. Всего, из образцов крови всех 40 пациентов, ученым удалось выделить 61 тип антител. Только 9 из них оказались достаточно «мощными» для уничтожения частиц коронавируса.

Эксперименты на подопытных животных показали, что один из полученных видов антител способен полностью уничтожить частицы вируса в тканях легких. Потенциально, инъекция этих антител может заменить вакцину от коронавируса, передаёт РБК.

Ранее исследования показали, что иммунная система людей, которые выздоравливают после COVID-19, вырабатывает антитела в течение нескольких месяцев. После, их количество снижается, но это не значит, что организм становится беззащитным. Подробнее читайте в материале Русской Планеты.

темы
наука
коронавирус
вакцина
исследования
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