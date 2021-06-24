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Когда спадет жара в европейской части РФ?
24 июня, 2021 05:18
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Frolov Mikhail/Komsomolskaya Pravda
Температура в европейской части России в скором времени немного понизится.
По данным Гидрометцентра, на северо-западе региона это произойдет уже 24 июня, а в центре Центрального федерального округа небольшой спад температуры ожидается только 27 июня.
По словам синоптиков, жителям центра Европейской России ждать резкого снижения температуры не следует. До конца недели будет 34-36 градусов, однако в воскресенье температура упадет до 31-33 градусов, сообщает РИА «Новости».
Напомним, температура в Москве 23 июня составила 34,8 градуса.
Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, предыдущий максимум был установлен 21 июня 1901 года.
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