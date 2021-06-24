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В Москве установлен температурный рекорд за 120 лет. И это не предел
24 июня, 2021 00:03
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Температура в Москве 23 июня составила 34,8 градуса.
Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, предыдущий максимум был установлен 21 июня 1901 года. Ранее синоптики предупреждали, что в Москве ожидаются «африканский зной» и шесть температурных рекордов.
Согласно прогнозу, в ближайшее время температура может подняться до 37 градусов. В столице был объявлен оранжевый уровень опасности, а Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день, сообщают «Открытые медиа».
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