Новости – Люди
Люди
Когда российские проверяющие разрешат туристам посещать Турцию? Примерная дата известна
19 мая, 2021 10:29
1 мин
1 мин
Pixabay
Высокопоставленный турецкий чиновник назвал новую дату возобновления авиасообщения с Россией. Открытие границ может произойти не раньше середины июня.
Об этом пишет Bloomberg. Источник издания, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что Россия отправит в Турцию новую делегацию.
Она оценит меры, принимаемые для защиты аэропортов, отелей и прочих туристических объектов от коронавируса. Затем будет принято решение о снятии запрета.
Ранее Россия приостановила авиасообщение с Турцией до 1 июня.
Накануне стало известно, что российские авиакомпании снимают билеты с продажи с датами вплоть до 30 октября.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку