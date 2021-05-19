Когда российские проверяющие разрешат туристам посещать Турцию? Примерная дата известна

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Высокопоставленный турецкий чиновник назвал новую дату возобновления авиасообщения с Россией. Открытие границ может произойти не раньше середины июня.

Об этом пишет Bloomberg. Источник издания, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что Россия отправит в Турцию новую делегацию.

Она оценит меры, принимаемые для защиты аэропортов, отелей и прочих туристических объектов от коронавируса. Затем будет принято решение о снятии запрета.

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Турцией до 1 июня.

Накануне стало известно, что российские авиакомпании снимают билеты с продажи с датами вплоть до 30 октября.