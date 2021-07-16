Климатическая шутка спецпосланника США по климату: жара в Москве была частью «плана»
Специальный посланник президента США по климату Джон Керри пошутил о погоде в столице во время его визита. Он сказал, что сильная жара в Москве была частью его плана. Спецпосланник также обратил внимание на то, что одной из задач его приезда было убедить власти РФ активизировать работу по снижению вредных выбросов в атмосферу.
«Это было частью моего плана», — сообщил Керри, комментируя рекордные летние температуры в Москве.
Спецпосланник пояснил, что он стремился убедить Россия и другие страны в том, что целевые показатели по снижению выбросов необходимо повысить. Он отметил, что стремления США в этой сфере «совершенно ясно» обозначил президент Джо Байдент.
«Нам всем надо повысить свои целевые показатели», - заявил Керри, подчеркнув, что Россия не должна «делать это в одиночку».
Он добавил, США, в свою очередь, целевые показатели по снижению выбросов уже повысили. В течение 10 лет американцы собираются сократить выбросы на 50-52%, передаёт «Коммерсантъ».
Ранее стало известно, что в столице девять дней подряд продлевался повышенный уровень опасности.