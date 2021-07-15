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В столице девятый день подряд продлевается повышенный уровень опасности
15 июля, 2021 01:12
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Ivan Makeev/Komsomolskaya Pravda/globallookpress
Гидрометцентр РФ сообщил, что в Москве снова продлён «оранжевый» уровень погодной опасности. В столице этот уровень ежедневно продлевается с 7 июля.
Метеослужба предупредила, что в городе будет отмечаться аномально жаркая погода, превышение температурных норм составит 7 и более градусов Цельсия. Днём жара будет достигать 33-35 градусов.
Кроме того, в столичном Гидрометцентре отметили, что 15 июля ожидается установка нового температурного рекорда этой даты. Предыдущий рекорд 15 июля был установлен в 1951 году и составил 33,2 градуса, сообщает «Интерфакс».
Отметим, «оранжевым» уровнем опасности называется погода, которая потенциально опасна и может привести к ущербу и стихийным бедствиям.
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