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Китайский производитель смартфонов анонсировал полную зарядку смартфонов за 20 минут

Антон Мельников
15 июля, 2020 18:40
2 мин
фа
Oppo.com

Китайский производитель смартфонов Oppo объявил о том, что компания разработала новую технологию, позволяющую полностью зарядить смартфон за 20 минут. Если заявление производителя окажется правдивым, то скорость зарядки будет намного выше, чем у ведущих производителей смартфонов.

Oppo утверждает, что 125-ваттная технология компании способна зарядить телефон емкостью 4000 мАч за 20 минут, а за 5 минут заряд батареи достигает 41%. Аккумулятор той же емкости используется в смартфонах Samsung Galaxy S20 и OnePlus 7 Pro.

Согласно тестам некоторых профильных сайтов и блогов, Galaxy S20 для полной зарядки требуется чуть более часа, а OnePlus 7 Pro полностью заряжается за 1 час 20 минут.

Oppo сообщает что, в новые смартфоны и зарядные блоки будет добавлено порядка 10 различных датчиков, которые обеспечат безопасность работы системы, в том числе защиту от перегрева. В каких именно моделях будет новая система зарядки и как быстро они поступят на рынок, производитель не уточнил, сообщает Business Insider.

Ранее Русская Планета рассказала о некоторых полезных функциях популярных смартфонов.

темы
технологии
телефон
смартфоны
гаджеты
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