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О неизвестных функциях смартфона сообщил эксперт

Артем Денисов
13 июля, 2020 04:08
2 мин
телефон
Фото: pixabay.com

Стало известно о малоизвестных, но полезных функциях популярных смартфонов.

Как сообщил эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко, компании Google и Apple регулярно вносят в обновления операционных систем новые функции, которые владельцы не всегда используют.

Так, в iOS и в Android существует настройка, останавливающая зарядку в случае влаги или грязи в зарядном порте. Также доступна информация об износе аккумулятора. Телефон от iPhone также позволяет активировать функцию «оптимизированной зарядки», когда минимизируется вред, если гаджет не отключен от сети после заряда. Также владельцы iOS могут воспользоваться возможностью сканирования документов.

Также Гриценко напомнил о богатый встроенный функционал по обработке фото и видео. Еще одна полезная функция - обнаружение телефона после кражи, сообщает «Рен ТВ».

Ранее стало известно, что делать в случае кибератаки на смартфон.

Как сообщил директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов, при обнаружении атак на гаджет необходимо его отключить от Wi-fi, мобильных сетей, Bluetooth и попытаться выяснить, как действовали злоумышленники.

«Если через мобильные приложения, их стоит удалить, если при помощи вируса — просканировать телефон антивирусной программой и удалить его. Если через сеть – удалить файлы, которые хакеры смогли получить, и больше этой сетью не пользоваться», - сказал эксперт.

Как правило, хакеры осуществляют кибератаки через SMS, MMS или электронные письма. Они преследуют цель заполучить персональные данные или заставить владельца телефона заплатить, сообщает «Прайм».

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