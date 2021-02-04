Общество

Жителя поселка Уральский Кирилла Серебренникова оштрафовали на 30 тысяч рублей за ретвит записи экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в социальной сети. Такое решение вынес Белоярский районный суд Свердловской области, признав его виновным в организации несанкционированного мероприятия.

Известно, что российский политический и муниципальный деятель написал на своей странице в одной из соцсетей «31-го надо выходить». Серебренников поделился этой записью на своей странице, после чего кто-то сообщил о данной публикации в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину прямо на рабочем месте – Серебренников работает продавцом в единственном на весь поселок магазине «Магнит».

«Куда выходить, зачем выходить, в какое время выходить – непонятно. Может быть, в магазин выходить. Мы пытались это объяснить судье… Будем обжаловать», – цитирует адвоката жителя поселка Романа Качанова РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что за прошедшие протестные акции московские спецприемники поставили рекорд по числу задержанных.